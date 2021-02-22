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Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта

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Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта
Одна из лидеров оппозиции Беларуси, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала соотечественников выходить на улицы с протестами 25 марта, в день провозглашения независимости.

Такое заявление она опубликовала на своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов", - написала Тихановская.

Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта 01

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Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционная кандидат Светлана Тихановська - 10,1%. Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Але не до самого вечора. 26-го на роботу
  • Володимир Козуб
    Шарики и цветочки не забывать..))))))
  • Александр Владимирович eb432179
    Жаль белорусов! Походу Лука страну сдаст оркам!
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