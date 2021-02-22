Женщина ранена в результате взрыва гранаты в квартире на Буковине. ФОТО

Во время застолья гость поссорился с хозяином и бросил гранату в кухню, где в это время находилась хозяйка.

Инцидент произошел в Новоднестровске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"У 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца. В результате взрыва 51-летняя женщина получила ранения, степень тяжести которых пока устанавливают врачи.

Бросившего гранату мужчину задержали.

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