Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен

Более 80% промышленных объектов, которые были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ, опасны для экологии.

Об этом сообщил руководитель проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен на конференции "Уменьшим угрозу: экологические и техногенные риски на востоке Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минреинтеграции.

"Затопление шахт - одно из самых серьезных последствий, отсутствие контроля за уровнем воды в шахтах привело к серьезному загрязнению фундаментальных и поверхностных вод и будет иметь долгосрочные последствия, имеется также проблема с утилизацией мусора", - сказал Вилладсен.

Также международные эксперты, которые присутствовали на конференции, отметили, что РФ показательно игнорирует экологические проблемы и экологические нормы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской, а информацию об экологических угрозах приравнивает к фейковым новостям.

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Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский сообщил, что на оккупированных территориях повреждены и разрушены коммуникации, в частности это повлияло на шахты, которые начали затапливаться. Часть из них не работают, у других - проблемы с водоотводом. Эти затопления повлияли на качество наземных вод.

Украинская сторона проинформировала западных партнеров о том, что обращалась к МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов под их эгидой для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях. Но до сих пор вопрос допуска экспертов со стороны государства-оккупанта России остается открытым.

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