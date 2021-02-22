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Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

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Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже
Трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу бригады в Фейсбук.

"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.

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По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже 01

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Який жах! Хіба не можна було уникнути ще цих загиблих?

    Спочивайте з миром, захисники.
  • Стрелок
    т.е. с 20 числа три человека числились "пропавшими безвести" а штаб ССО молчал? так что ли? или просто малчал и не говорил что 20 февраля случилась беда?

    кстати, обдроченцы видео этого пожара выклали еще вчера и заявили что их рук дело.
    что то не верю я штабу последние полтора года. а особенно с момента начала "всеобъемлющего перемирия и режима тишины имени шмаркли"
  • Vitaliy Venikov
    Царство Небесне вам,воїни!
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