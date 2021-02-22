После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк
Такую уверенность высказал в Facebook экс-глава Минфина Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело Привата касается не только бывших владельцев банка Коломойского и Боголюбова, но и менеджмента банка - все они причастны к доведению банка до банкротства. Они должны понести за это ответственность и компенсировать государству ущерб", - подчеркнул бывший чиновник.
Он напомнил, что национализация "ПриватБанка" прошла в декабре 2016 года.
"Прошло более 4 лет - и вот, наконец, мы видим первые реальные действия власти по привлечению к ответственности тех, кто выводил деньги вкладчиков из ПриватБанка.
Я непосредственно занимался национализацией ПриватБанка, а также инициирование судебных процессов за пределами Украины. Наконец, добился заморозки активов Коломойского по всему миру по решению Лондонского суда.
В Украине ситуация была другая. Все иски и расследования блокировались генеральным прокурором, судами и соратниками Коломойского во властных кабинетах.
Но сегодняшние события дают основания надеяться, что появляется перспектива осуждения Коломойского и в Украине.
Почему это важно? Потому что в Украине Коломойский чувствовал себя в безопасности, а за пределы боялся выехать из-за боязни ареста инициированного американской Фемидой.
Но с сегодняшнего дня ему и в Украине, похоже, тоже ничего хорошего не светит", - считает Данилюк.
Он отметил, что задержанный 22 февраля в Борисполе Владимир Яценко - "лишь один из фигурантов по одному из эпизодов".
"Таких несколько. И по всем им генеральный прокурор должен подписать подозрения. Думаю, симметричные действия со стороны США не заставят себя ждать. Приветствую активные действия наших правоохранительных органов. Прежде всего, слова поддержки за настойчивость и смелость НАБУ и Артему Сытнику. А также - Владимиру Зеленскому, который нашел в себе силы сделать этот шаг. Я настаивал на этом еще в 2019 году", - резюмировал Данилюк.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.