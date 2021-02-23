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Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко

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Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко
Индийская вакцина Covishield, о поставках в Украину которой договаривался министр здравоохранения Максим Степанов прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра утром вакцина пребывает. Это информация из Минздрава и информация из логистической компании. Утром завтра самолёт будет в Борисполе. Это первая партия. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - сообщил Тимошенко в эфире одного из телеканалов вечером в понедельник, 22 февраля.

Он также добавил, что "Полемики, которые были в разных студиях можно уже закончить", отвечая на вопрос ведущего "На чём основан оптимизм замглавы ОП, что вакцина действительно прибудёт, учитывая, что поставки "AstroZeneca" и "Phizer", которые должны были быть в Украине ещё 15-16 февраля, затягиваются?".

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По словам Тимошенко, как только самолёт прилетит, первая партия вакцины будет доставлена на логистический склад, с которого она в тот же день попадёт в некоторые регионы, а после начинается первый этап вакцинация мобильными группами.

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  • Павло ШОвте
    Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
  • Павло ШОвте
    Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
  • Игорь Монахов
    Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
    И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
    И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
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