"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР

В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР в Facebook, об этом рассказал Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов.

"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине намного превысило один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорциональна их качеству. И если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - акцентировал он.

Стефанчук отметил необходимость прежде всего избавиться законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.

"Мною был зарегистрирован законопроект "О ​​десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5000 актов СССР и УССР, которые можно признать такими, которые не применяются на территории Украины", - рассказал политик.

Также, по его словам, обязательным этапом законодательной деятельности является процесс планирования.

"Статьей 19-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" мы обязали парламент ежегодно утверждать план законопроектной работы. Начиная с сентября 2020 года, Верховная Рада Украины совместно с Кабинетом Министров и Офисом Президента Украины работала над Планом законопроектной работы на 2021, который был принят недавно. Сейчас мы завершаем среднесрочное планирование на 3 следующих года", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Политик также рассказал о новой практике формирования законопроектов через концепции.

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"Недавно мы представили концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, на основе которой будем формировать соответствующий законодательный акт. Еще один важный момент: мы должны принимать те законодательные акты, которые предусмотрены 92 статьей Конституции Украины. После принятия необходимо оценивать результативность воздействия и осуществлять контроль за надлежащим исполнением принятых законодательных актов. Если эти законы не достигли поставленной цели, мы вместе с Правительством должны проанализировать причины и провести работу над ошибками", - отметил он.

Также Стефанчук рассказал о подготовке законопроекта об основах правотворческой деятельности.

"23 дня болезни COVID-19 дали мне возможность поработать над подготовкой проекта закона об основах правотворческой деятельности. Мы хотим ввести новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью, и в результате получить единственный законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства", - отметил Стефанчук.