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"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР

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"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР
В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР в Facebook, об этом рассказал Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов.

"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине намного превысило один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорциональна их качеству. И если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - акцентировал он.

Стефанчук отметил необходимость прежде всего избавиться законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.

"Мною был зарегистрирован законопроект "О ​​десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5000 актов СССР и УССР, которые можно признать такими, которые не применяются на территории Украины", - рассказал политик.

Также, по его словам, обязательным этапом законодательной деятельности является процесс планирования.

"Статьей 19-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" мы обязали парламент ежегодно утверждать план законопроектной работы. Начиная с сентября 2020 года, Верховная Рада Украины совместно с Кабинетом Министров и Офисом Президента Украины работала над Планом законопроектной работы на 2021, который был принят недавно. Сейчас мы завершаем среднесрочное планирование на 3 следующих года", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Политик также рассказал о новой практике формирования законопроектов через концепции.

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"Недавно мы представили концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, на основе которой будем формировать соответствующий законодательный акт. Еще один важный момент: мы должны принимать те законодательные акты, которые предусмотрены 92 статьей Конституции Украины. После принятия необходимо оценивать результативность воздействия и осуществлять контроль за надлежащим исполнением принятых законодательных актов. Если эти законы не достигли поставленной цели, мы вместе с Правительством должны проанализировать причины и провести работу над ошибками", - отметил он.

Также Стефанчук рассказал о подготовке законопроекта об основах правотворческой деятельности.

"23 дня болезни COVID-19 дали мне возможность поработать над подготовкой проекта закона об основах правотворческой деятельности. Мы хотим ввести новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью, и в результате получить единственный законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства", - отметил Стефанчук.

Слуга народа Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного мусора, отменив свыше тысячи актов СССР и УССР 01

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 208 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9743
  • Sergey Belibenko
    К сожалению на таких как Вы и рассчитано.Нужно в корень смотреть, почему такой тридварас как стефанчук, вдруг вспомнил о законах времен СССР.Думаете ему не похрен на массу идиотских правил, актов, инструкций совка? Ему фиолетово!Просто под красивым лозунгом избавления от "законодательного мусора",эти гады пытаются отменить такой "законодательный мусор" как например старый КЗоТ, который напрямую отменить бздят, и много еще разных "законодательных мусоров" которые дают еще пока хоть на бумаге какие то права в том числе и Вам.
  • Olexa Pluzh
    Пиляй бабло, не відволікайся, бегемотику...
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