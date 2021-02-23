Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху – 500 071 человек погиб. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – сказал он.
Байден, вице-президент Камала Харрис, первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Даг Эмхофф провели минуту молчания в Белом доме после выступления президента.
"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Хотя мы так долго боролись с этой пандемией, мы не должны становиться бесчувственными к горю", – сказал Байден в эмоциональном обращении в Белом доме.
Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены, сообщила пресс-секретарь Белого дома Д.Псаки.
Джо Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и делать прививки, когда подходит очередь.
"Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщества и страну. Это уже стоило слишком многих жизней", – сказал он. "Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки".
Около 19% от общего числа случаев смертей от коронавируса в мире зафиксировано в Соединенных Штатах, что является огромной цифрой, учитывая, что на страну приходится всего 4% населения мира.
В США самый высокий общий показатель смертности, что отражает отсутствие единой национальной стратегии в прошлом году, когда администрация бывшего президента Дональда Трампа в основном предоставила штаты самим себе в борьбе с самым большим кризисом в сфере общественного здравоохранения за столетие.