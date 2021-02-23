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За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 229 нарушений режима "тишины"

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За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 229 нарушений режима "тишины"
За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 229 нарушений режима тишины на Донбассе, больше всего в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В Донецкой области в период с вечера 19 по вечер 21 февраля СММ зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня, в том числе 19 взрывов неопределенного происхождения, большинство из которых произошли в районах к северо-востоку от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) в ночь с 19 на 20 февраля, а также в районах к юго-западу от н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) днем 21 февраля. За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 594 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области в период с вечера 19 по вечер 21 февраля Миссия зафиксировала 204 нарушения режима прекращения огня, в том числе 31 взрыв (30 взрывов неопределенного происхождения и 1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного типа), большинство из которых произошли 20 февраля к юго-востоку, юго-западу и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный
правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 10 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 3 406 взрывов, 1 180 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени и 61 осветительную ракету, а также не менее 5 767 очередей и выстрелов).

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