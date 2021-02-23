В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек

По состоянию на утро вторника, 23 февраля, выявлены 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 236 человек;

летальных случаев - 153;

выздоровел - 4 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 311 844 человека;

выздоровели - 1 151 777 человек;

летальных случаев - 25 309;

проведено ПЦР-тестов - 6 738 144.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях", - рассказал Степанов.





