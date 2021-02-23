Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг осуществил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

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В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.





