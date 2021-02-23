Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.
"На обстрелы противника украинские воины осуществляли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.