Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС

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Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС
С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов. 

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

"На обстрелы противника украинские воины осуществляли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 02
Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 03

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f

    Правосек
    @kancler20121

    Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

    Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
    Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

    Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
    - С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
    Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
    -не метушися, ось і все ...

    Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
  • Порохобандерівець
    Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
  • Тарапунька
    Спочивай з миром, синку....
    Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

    Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
    Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

    Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
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