Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

"На обстрелы противника украинские воины осуществляли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.





