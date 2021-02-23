Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.