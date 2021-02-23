Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ
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Сегодня, 23 февраля, в результате обстрела оккупантами на Донбассе погиб один украинский воин, еще один получил ранение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.
"Сегодня, 23 февраля около 7.00 на направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.