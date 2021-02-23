Новости • Агрессия России против Украины

Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ

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Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ
Сегодня, 23 февраля, в результате обстрела оккупантами на Донбассе погиб один украинский воин, еще один получил ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сегодня, 23 февраля около 7.00 на направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
  • Маркиз
    Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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