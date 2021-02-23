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В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19

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В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – участницах программы COVAX. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.

Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", – говорится в сообщении.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.

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Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.

Напомним, в мире фиксируют все больше случаев побочной реакции на вакцину от коронавируса. В частности, в Польше уже зафиксировали больше 1,5 тысячи случаев осложнений.

Мы также сообщали, что у переболевших COVID-19 вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в два раза выше, чем у тех, кто не болел.

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Топ комментарии

  • Владимир c2a8b9e2
    Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
  • Дмитрий Гавр
    Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
  • Vedana
    Та ви шо ...
    Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
    Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
    І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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