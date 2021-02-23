В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав
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В Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Ранее эту вакцину одобрила ВОЗ.
"Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.
Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.