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В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав

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В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав
В Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Ранее эту вакцину одобрила ВОЗ.

"Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

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Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав 01

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Топ комментарии

  • Стрелок
    а индийский шмурдяк которые летит сутки тоже зарегистрировали?
  • alex tem
    Они астразенекой его перекрестили.Клоунская власть ведет себя как начинающие наперсточники.
  • Владимир c2a8b9e2
    Завезут пару тысяч доз, а кричать будут, что спасли Украину. Да и после грязной возни вокруг закупок вакцины не хочется получать прививку. Мне 61 год, а в Европе эта вакцина не рекомендуется в некоторых странах старше 55 - 60 лет. Не хочется попасть в список пенсионных мертвяков. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2392
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