В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав

В Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Ранее эту вакцину одобрила ВОЗ.

"Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине на начало марта может ухудшиться, - прогноз Национальной академии наук. ИНФОГРАФИКА

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.