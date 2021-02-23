Новости

Кто-то из Украины может выиграть рекордный джекпот EuroMillions €210 миллионов (реклама)

4 40813
Кто-то из Украины может выиграть рекордный джекпот EuroMillions €210 миллионов (реклама)
Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €210 миллионов – это крупнейший приз за всю историю лотереи, и он может быть выигран сегодня вечером!

Шансы, что джекпот супер-розыгрыша EuroMillions будет сорван уже сегодня, во вторник 23 февраля 2021, очень высоки. К счастью, вы можете побороться за €210-миллионный приз, будучи в Украине! И еще, принимая участие в тираже EuroMillions, вы также получите шанс выиграть €1 миллион в захватывающем испанском розыгрыше!

EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию супер-розыгрышей 5 февраля 2021 г., с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супер-тиражей без победителей джекпота, приз достиг исторического рекорда!

Нынешний джекпот EuroMillions уже вошел в историю, как крупнейший джекпот Европы. Так, по результатам супер-розыгрыша 11 декабря 2020 г., приз в €200 миллионов достался одному удачливому участнику из Франции. После того тиража лотерея подняла максимальный джекпот до €210 миллионов.

Билеты лотереи EuroMillions можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не значит, что, проживая в Украине, вы не можете принять участие в захватывающих тиражах, которые предлагает транснациональная лотерея Европы. Вы можете приобрести билеты на супер-розыгрыш EuroMillions онлайн на сайте theLotter.com, крупнейшем в мире лотерейном сервисе.

Вот как вы можете принять участие в супер-тираже из Украины

Участие в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Украины онлайн!

Для того, чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках супер-розыгрыша ЕвроМиллионов, просто откройте аккаунт на сайте theLotter.com. Купить лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Европы. Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера "Lucky Stars", из диапазона 1-12.

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Играйте в супер-розыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!

Все участники тираже EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером в испанском раффле El Millón.

На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions, печатается 9-значный код – если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

Повезет ли кому-то из Украины сорвать сегодня исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет. Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт theLotter.com.

 Новость публикуется на правах рекламы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • VOLODUMUR Б
    марна справа...все одно Ляшко виграє!
  • Fly Flyiovich
    Снимаю порчу, открываю чакру, помогаю сорвать джек пот. Оплата - перевод на карту. Не упусти свой шанс стать миллионером!
  • Иван Петрович Сидоров
    Известно кто.Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости