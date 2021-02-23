Кто-то из Украины может выиграть рекордный джекпот EuroMillions €210 миллионов (реклама)

Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €210 миллионов – это крупнейший приз за всю историю лотереи, и он может быть выигран сегодня вечером!

Шансы, что джекпот супер-розыгрыша EuroMillions будет сорван уже сегодня, во вторник 23 февраля 2021, очень высоки. К счастью, вы можете побороться за €210-миллионный приз, будучи в Украине! И еще, принимая участие в тираже EuroMillions, вы также получите шанс выиграть €1 миллион в захватывающем испанском розыгрыше!

EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию супер-розыгрышей 5 февраля 2021 г., с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супер-тиражей без победителей джекпота, приз достиг исторического рекорда!

Нынешний джекпот EuroMillions уже вошел в историю, как крупнейший джекпот Европы. Так, по результатам супер-розыгрыша 11 декабря 2020 г., приз в €200 миллионов достался одному удачливому участнику из Франции. После того тиража лотерея подняла максимальный джекпот до €210 миллионов.

Билеты лотереи EuroMillions можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не значит, что, проживая в Украине, вы не можете принять участие в захватывающих тиражах, которые предлагает транснациональная лотерея Европы. Вы можете приобрести билеты на супер-розыгрыш EuroMillions онлайн на сайте theLotter.com, крупнейшем в мире лотерейном сервисе.

Вот как вы можете принять участие в супер-тираже из Украины

Участие в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Украины онлайн!

Для того, чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках супер-розыгрыша ЕвроМиллионов, просто откройте аккаунт на сайте theLotter.com. Купить лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Европы. Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера "Lucky Stars", из диапазона 1-12.

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Играйте в супер-розыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!

Все участники тираже EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером в испанском раффле El Millón.

На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions, печатается 9-значный код – если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

Повезет ли кому-то из Украины сорвать сегодня исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет. Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт theLotter.com.

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