Армии РФ в оккупированном Крыму нужно около 2,6 млн куб. м воды в год, это влияет на уровень обеспеченности местного населения, - Наев

Увеличение количества военных РФ в оккупированном Крыму существенно влияет на обеспеченность местного населения водой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В настоящее время численность российских войск на оккупированном полуострове составляет около 33 тыс., а на его потребности, согласно нормам российского Минобороны, нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год.

"Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не может полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами - достаточно очевиден. И это, прежде всего, вызывает дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы. Согласно официальным данным, на 1 января 2021, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, имеется численность российских войск составляет около 33 тыс. человек", - подчеркнул Наев.

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Учитывая нынешнюю политику России, командующий не исключил, что указанное количество российских военных на полуострове будет расти и дальше.

"Россия продолжает "накачивать" полуостров оккупационными войсками. Учитывая этот факт и согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное - создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности воинских подразделений", - рассказал Наев.

Такие действия военно-политического руководства России, увеличение численности военнослужащих ВС РФ в Крыму и создание там сплошной военной базы существенно влияют на уровень обеспеченности местного населения водой, отметил командующий.

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