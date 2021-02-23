Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Самым опасным сопутствующим заболеванием при коронавирусе является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине.

Соответствующее исследование представила Национальная академия наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

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"Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

"Среди всех летальных случаев 81% имели сопутствующие заболевания. Среди летальных случаев больше было тех, кто имел сердечно-сосудистые заболевания (73%), диабет (17%), хронические заболевания легких (5.0%), некоторые больные имели более одного сопутствующего заболевания. Чтобы оценить летальность для каждой болезни, нужно разделить количество летальных случаев на общее количество инфицированных, которые имели это сопутствующее состояние и подтвержденный диагноз COVID-19. Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньше. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием. В возрастной категории 80+ высокий показатель летальности - у заболевания почек (42%), диабета (46%), хронических неврологических или нейромышечных заболеваний (44%), злокачественных образований (38%)", - говорится в исследовании.







