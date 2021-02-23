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Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР"

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Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР"
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил российским пропагандистам с Russia Today.

Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.

"Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.

Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.

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28 января Восточная правозащитная группа сообщала о начале процесса объединения террористов оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей в одно формирование.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Один Захер вже штурмує лондОн. Давай йому на допомогу.
  • Ned Stark
    А от цікава деталь - всі ці януковичі, азірови, захєрченки ні разу не приїхали в Лугандонію з 2014 року... Це так вони ******* свой радной Даунбасс??
  • Rhodesian
    Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3517
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