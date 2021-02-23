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Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье

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Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье
В Закарпатской области уже больше недели продолжаются поиски туриста, заблудившегося вблизи горы Гемба. Спасатели провели воздушную разведку.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).

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Топ комментарии

  • Привет
    Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
  • Александр Ушаков eddd48b2
    та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
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