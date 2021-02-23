За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 378, выявлено 454 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве за прошлые сутки, 22 февраля, зафиксировано 454 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 135 129.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели: 195 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, 231 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет, 8 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Кроме того за минувшие сутки было зафиксировано 15 летальных случаев от вируса (всего 2581), госпитализировали 88 пациентов. При этом 378 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 92303)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (121), Святошинском (64) и в Деснянском (60) районах.

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