Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая Яценко и Дубилета, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средствами банка эти средства в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".
Среди подозреваемых:
- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.