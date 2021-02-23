Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая Яценко и Дубилета, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО

Вчера НАБУ и САП сообщили трем экс-чиновникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средствами банка эти средства в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Среди подозреваемых:



- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";

- экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";

- экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

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