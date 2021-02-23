Одесский суд оглашает приговор Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил сам Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд со второй попытки оглашает мне приговор по сфабрикованному делу в отношении титушки Труханова Щербича", - написал Стерненко.
По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию.
8 сентября 2015 году по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.
11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.
Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.