Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Генеральным прокурором согласовано сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПАО КБ" Приватбанк "в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления "ПриватБанка", который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где экс-чиновник был задержан.

Экс-председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

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Согласно источникам "УП" речь идет об Александре Дубилете.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое экс высокопоставленных чиновников банка, осознавая, что ПАО КБ "Приватбанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признано неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.

Для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка" трое экс-чиновников решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное "задним числом", и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года.

Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

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