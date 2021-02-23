В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.
Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.
Позже глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине и выложил соответствующие фото в соцсети.
"Первуюя партиюя в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал министр.
По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину всем взрослым старше 18 лет. Однако ряд европейских стран внес людей старше 55-60 лет в категорию, которую не будут вакцинировать этим препаратом, поскольку на сегодня недостаточно данных о ее испытаниях именно в данной возрастной группе.
Эту вакцину можно вводить людям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, не ожидается никакого риска от грудного вскармливания после вакцинации, однако перед прививкой стоит проконсультироваться с врачом.
Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель.
Возможными побочными эффектами вакцины AstraZeneca являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль. Такой эффект проявляется приблизительно у 10% вакцинированных.
В феврале в Украину должна была прибыть партия из 117 000 доз вакцины американской компании Pfizer. Но в связи с бюрократическими процедурами поставка по линии глобального механизма COVAX (обеспечивает вакцинами бедные страны) задерживается. По последним прогнозам, поставки вакцины по COVAX начнутся только в начале марта.
В рамках COVAX в I полугодии также должны поступить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca и Novavax, но позже МОЗ договорился о еще 5 млн дополнительных доз Novavax.
Что касается китайской вакцины Sinovac, на которую Украина заключила контракт на 1,9 млн доз, то ее поставки могут вообще отложить на апрель.
Напомним, на прошлой неделе в Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников.
Кроме того, с марта украинцы получат возможность записаться на прививку от коронавируса.