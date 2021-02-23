Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Щербича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Стерненко на странице в сети Facebook сообщил: "Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - добавил Стерненко.

"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение.

Особая благодарность Зеленскому", - написал активист.

Так, суд взял под стражу Стерненко в зале суда и признал виновным по делу о похищении депутата Щербича. По решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Стерненко отметил, что это - политически мотивированное решение, которое было продиктовано судье.

"Он должен был объявить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему - он имел написанный приговор, оправдательный. ... Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем", - добавил активист.

"Надеюсь, что Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая на вас давила, будут благодарны", - сказал Стерненко судье.

Ранее прокуратура прокуратура ходатайствовала о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

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