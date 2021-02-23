Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения. ВИДЕО
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Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.
ОКак информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.
Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас протестующие блокируют выход из суда, поставили автомобиль и заблокировали выезд.
По решению судьи, Сергея Стерненко должны задержать в зале суда.