Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения. ВИДЕО

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.