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Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения. ВИДЕО

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Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. Под судом проходит акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями.

ОКак информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Во время оглашения приговора была толкотня.

Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Сейчас протестующие блокируют выход из суда, поставили автомобиль и заблокировали выезд.

По решению судьи, Сергея Стерненко должны задержать в зале суда.

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Топ комментарии

  • vlasta
    Вот и реванш ватных мразей. А то некоторые уже начинали думать, что клоун - патриот.
  • Dack Cloud





    Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения - Цензор.НЕТ 9466 Semen Kabakaev

    @SemenKabakaev

    ·14 мин

    Сергій Стерненко позбавили волі на 7 років з конфіскацією майна!
    Це вирок всій владі Зеленського! Ми розуміємо, що це політичний тиск!
    Портнов та інші проросійські сили досягли свого!
    Керовані суди зробили свою справу!
  • Dack Cloud
    с сегодняшнего дня Зеля снова переходит в разряд про-московского опущенного Блазня..
    был небольшой перерыв после санкций на Медведчука..
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