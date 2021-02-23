Подписаны концессионные соглашения с портами на сумму 3,7 млрд грн, - министр инфраструктуры Криклий

Министерство инфраструктуры намерено продолжить привлекать деньги иностранных инвесторов для модернизации морских портов и развития внутренних водных путей Украины, в частности - модернизации шлюзов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время выступления на Форуме "Украина-30. Инфраструктура ".



В качестве примера он привел порт "Ольвия", с которым было подписано концессионное соглашение. В 2019 году порт имел 6 млн грн чистой прибыли, а в качестве концессионного платежа катарские бизнесмены заплатят минимум 80 млн грн. Кроме порта "Ольвия", концессионное соглашение подписано и с Торговым морским портом "Херсон" - на общую сумму 3,7 миллиарда грн.



"Мы на этом не останавливаемся. В Украине 13 действующих портов, часть из которых мы совместно с Фондом госимущества готовим для приватизации, часть - под концессии. И в концессионных проектах у нас в активной фазе готовятся к реализации Черноморская паромная переправа, Черноморский контейнерный терминал, Одесский пассажирский терминал, а также Бердянск и Мариуполь. Всего 6 концессионных портов, где готовится технико-экономическое обоснование и в ближайшее время пройдут конкурсы с привлечением инвестиций. Это те проекты, где вкладываются деньги инвесторов, а не государства", - заявил министр.



По его словам, Украина это не только морское, но и речное государство. И МИУ удалось сдвинуть еще одно направление - развитие внутренних водных путей.



"Износ шлюзов у ​​нас 85%. Европейский инвестиционный банк во время последней встречи в Люксембурге озвучил готовность финансировать проект модернизации шлюзов. Мы со своей стороны разрабатываем законодательную базу для создания Фонда для поддержания водного транспорта. Это позволит улучшить модернизацию шлюзов", - подытожил Владислав Криклий.



Напомним, в январе 2021 министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что по результатам 2020 морские торговые операторы Украины смогли увеличить показатели грузоперевозки и обработки грузов, достигнув показателя 158 600 000 тонн. Криклий является одним из основных спикеров Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", который проходит в Киеве в течение 22-24 февраля. В рамках мероприятия обсуждаются темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине.