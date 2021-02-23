Договорились: Facebook отменит запрет на новости в Австралии

Facebook восстановит доступ к новостному контенту в Австралии после нескольких дней блокировки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNBC.

Такое решение корпорация Марка Цукерберга приняла после переговоров с правительством страны по поводу изменения нового законопроекта. Инициатива, которая была внесена в Сенат Австралии в прошлом году, обязывает крупные цифровые платформы платить местным СМИ за доступ к новостному контенту.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверял, что власти не собираются идти на поводу у IT-гиганта: "Я просто хочу сказать Facebook — мы в Австралии. Если ты хочешь вести здесь бизнес, нужно следовать нашим правилам".

Однако по итогам переговоров было принято решение, согласно которому власти страны внесут в новый законопроект четыре поправки, которые смягчат требования к IT-гигантам.

"Мы удовлетворены тем, что после переговоров правительство Австралии согласилось внести ряд поправок в законопроект. Эти изменения решают наши основные проблемы, связанные с заключением коммерческих сделок, которые признают ценность нашей компании для СМИ", — написано в официальном сообщении Facebook.

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Так, поправки позволят определять степень участия цифровой платформы в развитии медиаиндустрии Австралии и более четко сформулируют основания, при которых СМИ и технологические компании будут подпадать под действие нового закона.

Кроме того, цифровым платформам и СМИ будет даваться два месяца для самостоятельного заключения сделки. Если обе стороны не смогут достичь согласия, то окончательное решение будет принимать суд. При этом власти будут обязаны уведомить IT-компании за месяц до принятия окончательного решения.

"Правительство внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. Эти изменения внесут ясность относительно того, как именно должен действовать кодекс, и укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ. Также они обеспечат стимул для построения коммерческих отношений и ведения переговоров вне поля, регулируемого кодексом", — заявил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Facebook пообещал восстановить доступ к новостям для австралийцев в ближайшие дни.

Под действие закона попала не только компания Цукерберга, но и Google. Так, в прошлом месяце в ответ на внесенный законопроект Google пригрозила удалить свой поисковый сервис из Австралии, однако позже пошла на уступки и согласилась платить местным СМИ за новостной контент.

Однако руководство Facebook решило, что новые правила не имеют под собой оснований, и не пошло на поводу у властей Австралии. На прошлой неделе корпорация Цукерберга заблокировала все местные новостные агентства в социальной сети, что привело к потере основной платформы для распространения информации и экстренных новостей.