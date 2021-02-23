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Начнем вакцинацию как можно скорее, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за предоставление вакцины от COVID-19, а также заявил, что вакцинация начнется в ближайшее время.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Начнем вакцинацию как можно скорее, - Зеленский 01

"Первые 500 тыс. вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.

Также читайте: Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Топ комментарии

  • Стрелок
    начни с себя и своей семьи
  • alex1919
    Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
  • Ёши Ёкомуро
    Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

    Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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