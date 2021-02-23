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На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко

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На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко
Сотрудник группы реагирования патрульной полиции находясь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину в Хмельницкой области, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Хмельницкой области сотрудник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже чрез 40 минут мы его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.

Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в ГБР.

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На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко 01

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    еще один орел Авакова...
  • поль бельмондо
    А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
  • Русский Алкаш
    Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
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    Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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