Дело Стерненко: Сегодня возле Офиса Президента пройдет акция протеста

Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Об этом объединение сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривосудие: Сергею Стерненко - 7 лет и три месяца лишения свободы и конфискация имущества. Судью дожала Венедиктова, Татаров и Труханов.

За решетку сразу же в зале суда! ... Акция протеста: 20:00, Офис Президента", - говорится в сообщении.

Также нардеп Гео Лерос в Facebook написал: "Встречаемся на Банковой в 20:00".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

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