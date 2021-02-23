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Дело Стерненко: Сегодня возле Офиса Президента пройдет акция протеста

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Дело Стерненко: Сегодня возле Офиса Президента пройдет акция протеста
Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.

Об этом объединение сообщает на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривосудие: Сергею Стерненко - 7 лет и три месяца лишения свободы и конфискация имущества. Судью дожала Венедиктова, Татаров и Труханов.
За решетку сразу же в зале суда! ... Акция протеста: 20:00, Офис Президента", - говорится в сообщении.

Также нардеп Гео Лерос в Facebook написал: "Встречаемся на Банковой в 20:00".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

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  • Viktor Korets
    Останній тест на наявність націоналістів. Ярош, Білецький, Кошулинський - якщо не виступите і відасте свого на поталу портнову і ватній мерзоті - гріш вам ціна.
  • Эдуард Силенко
    Якщо промовчите і проковтнете це. Вам гайки українці та хохли малороси. При тому повторюся і тим і тим гайки. Север крайний он безкрайний.....
  • Вла
    шини беріть
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