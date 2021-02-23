Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя дело "Приватбанка", передает Цензор.НЕТ.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм. Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива. На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы. Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем. Уверена, этот намек понятен. Двигаемся дальше", - заявила Венедиктова.

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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

23 февраля стало известно, что троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая бывшего зама главы Яценко, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн.

Также 23 февраля экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении.