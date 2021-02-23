Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров. ВИДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 267 народных депутатов.
Такое решение нардепы приняли на внеочередном заседании 23 февраля.
Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".
Документ предусматривал частичное возвращения полномочий для исполняющих обязанности министров, которые ранее были ограничены.
В частности, и.о. позволили подписывать бюджетные сведения и ряд других докуметов. 18 февраля Зеленский ветировал закон о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих, предложив вернуть и.о. все полномочия министров.