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Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

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Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба
Россия наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, чем подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на следующих основных международных документах, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил глава МИД.

Министр обратил внимание участников конференции на угрожающее и незаконное наращивание ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

Также Кулеба выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Топ комментарии

  • Виктор Литвиненко 4bc796b3
    не полуострова а в целом Украины, это значит что Украина снова стала ядерным государством и может иметь своё ядерное вооружение вооружение
  • Антип61
    Для всего мира, кроме Раши, Ванувту, Армении и Никарагуа, Крым- это Украина. По Будапештскому меморандуму у Украины безъядерный статус. Если в Крыму есть ЯО, то меморандум нарушен и соблюдать безъядерный статус Украине нет смысла.
    Предлагайте НАТО участки поближу к Мацкве для размещения пусковых установок ракет с ЯО. За цену можно не сильно торговаться.
  • Senator S 01a656ec
    Посадка Матиаса Руста у Мавзолея чЛенина была Супер..,чувак опустил СССр дохляк ниже плинтуса... Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2112
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