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Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО

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Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", - заявил Казанский.

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"Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко. В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря "Виктория", где во время пожара погибли трое детей. А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из под стражи директора лагеря "Виктория", который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса. Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас. И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе", - добавил экс-нардеп Мустафа Найем.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 01
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 02
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 03
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 04

Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 05

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Топ комментарии

  • Наглая Морда
    Как неожиданно, судья тупой ватник
  • Не один из 73%
    Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский - Цензор.НЕТ 2536
  • Рома Маестро
    Когда рыги, сепары и ЗЕ-коллаборанты хватали националистов, я молчал: я не был националистом...
    Когда они сажали АТОшников, я молчал: я не был АТОшником...
    Когда они хватали критиков власти, я молчал: я не был критиком этой власти...
    Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.........................
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