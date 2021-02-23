Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО

Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", - заявил Казанский.

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"Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко. В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря "Виктория", где во время пожара погибли трое детей. А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из под стражи директора лагеря "Виктория", который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса. Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас. И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе", - добавил экс-нардеп Мустафа Найем.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.







