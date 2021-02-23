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В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова

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В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова
Нардеп "Голоса" Александра Устинова убеждена, что в деле активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы, на судью давила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом Устинова рассказала в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что считает дело сфальсифицированным.

"Если вы посмотрите, она базируется полностью на показаниях так называемого активиста пророссийской партии "Родина", который параллельно находился в двух местах... На судью 100% давили. Я знаю, что судья скорее всего находится на крючке, потому что мы знаем, что он в 2017 году отпускал директора базы, которая сгорела и где погибли люди", - сказала Устинова.

Она также добавила, что на прошлой неделе еще готовился оправдательный приговор.

"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - сказала Устинова.

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Отвечая на вопрос, кто оказывал давление, Устинова отметила: "Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайство прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Топ комментарии

  • Вла
    на цього данубасіта-підара не треба було й давити, воно із задоволенням винесло неправосудне рішення патріоту Стерненку.
  • Ан Мур
    Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

    Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
    «Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
     «Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
     «Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
  • Cтарий Кінь
    Могли бвже й картинку запостити. Це, справа непогана і немає чого соромитися. Порошенко сьогодні виявився швидшим від Свободи, правого сектору та Нацкорпусу.
    Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2997
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