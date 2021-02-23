В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова

Нардеп "Голоса" Александра Устинова убеждена, что в деле активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы, на судью давила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом Устинова рассказала в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что считает дело сфальсифицированным.

"Если вы посмотрите, она базируется полностью на показаниях так называемого активиста пророссийской партии "Родина", который параллельно находился в двух местах... На судью 100% давили. Я знаю, что судья скорее всего находится на крючке, потому что мы знаем, что он в 2017 году отпускал директора базы, которая сгорела и где погибли люди", - сказала Устинова.

Она также добавила, что на прошлой неделе еще готовился оправдательный приговор.

"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - сказала Устинова.

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Отвечая на вопрос, кто оказывал давление, Устинова отметила: "Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайство прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы".

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.