В прошлую пятницу была информация, что Стерненко оправдают. Но на судью давили Труханов, Татаров и Венедиктова, - нардеп "Голоса" Устинова
Об этом Устинова рассказала в комментарии журналистам в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп отметила, что считает дело сфальсифицированным.
"Если вы посмотрите, она базируется полностью на показаниях так называемого активиста пророссийской партии "Родина", который параллельно находился в двух местах... На судью 100% давили. Я знаю, что судья скорее всего находится на крючке, потому что мы знаем, что он в 2017 году отпускал директора базы, которая сгорела и где погибли люди", - сказала Устинова.
Она также добавила, что на прошлой неделе еще готовился оправдательный приговор.
"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал и перенес заседание на неделю. И как видите - за неделю полностью изменилась ситуация", - сказала Устинова.
Отвечая на вопрос, кто оказывал давление, Устинова отметила: "Я могу точно назвать три фамилии: Труханов, Татаров и Венедиктова. Без прокуратуры, ходатайство прокуроров о максимальном сроке заключения и то, что человека взять под стражу прямо в зале суда, этого не было бы".
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.