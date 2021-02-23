Нардеп "Батькивщины" Власенко о предложениях Зеленского вернуть полномочия и.о.: У нас произойдет "супрунизация" Кабмина

В "Батькивщине" считают, что возвращение исполняющим обязанности министров все полномочия приведет к росту количества и.о. в правительстве.

Об этом сказал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это означает, что Верховная Рада, по сути, отстраняют от конституционной функции создания Кабинета Министров и назначения министров. У нас произойдет такая себе "супрунизация" Кабинета Министров. У нас будет очень много исполняющих обязанностей ... Мы можем об этом поговорить через месяц-два-три и посмотрим сколько исполняющих обязанности у нас будет на тот момент. Но я думаю, что это будет тенденция", - сказал Власенко.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службе, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия министров.