Экспортные пошлины на металлолом сохранят более 25 000 рабочих мест в Украине и защитят экологию, - эксперт

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить более 25 000 рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на миллиарды гривен.

Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которая состоялась в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

"Если продлевается действие экспортных пошлин на действующем уровне, то мы можем говорить смело о сохранении 21,5 тысячи рабочих мест и создании около 3,5 тыс. новых рабочих мест. Мы можем говорить о бюджетных поступлениях всех уровней от активизации, продолжении деловой активности в ГМК на уровне 3 миллиардов гривен инвестиций", - рассказал Гужва.

Он также напомнил, что преимущества введения экспортной пошлины Украина уже почувствовала. По его словам, благодаря действию пошлины на металлолом в последние несколько лет было сохранено около 30 000 рабочих мест, а государственный бюджет получил дополнительно миллиардные поступления.

"Экономический эффект действия этих мер (введение экспортной пошлины на лом, - ред.) впечатляющий. Кроме сохранения рабочих мест, они обеспечили поступления от экспортной пошлины более 1 миллиарда долларов в бюджет. Еще 2,9 миллиарда гривен поступлений в бюджеты всех уровней обеспечила активизация деятельности ГМК и смежных отраслей", - рассказал Гужва.

Кроме этого, он подчеркнул, что переработка лома - один из путей выполнения "зеленого курса", ведь производство стали из металлолома гораздо экологичнее и экономичнее, чем из руды.

"Каждая тонна повторно потребленного металлолома экономит 1,5 тонны выбросов СО2, почти 3 тонны железной руды, угля и расходов электроэнергии. Что это значит? Цели устойчивого развития - это самый большой, глобальный экологический тренд, который происходит по всему миру, начиная с принятия Парижской декларации", - пояснил эксперт.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья, и промышленность пойдет на спад.

В свою очередь ведущий инженер по импорту завода "Днепроспецсталь" Станислав Чередниченко подчеркнул: большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса, и Украина должна делать так же, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест. Ведь пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям.