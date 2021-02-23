Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии

Новоназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и оппонент грузинских властей Михеил Саакашвили прокомментировали арест лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Гарибашвили поддержал задержание Мелии, назвав своего политического оппонента "криминалом", пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства", – сказал Гарибашвили.

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В то же время Михеил Саакашвили, который является основателем "Единого национального движения", резко раскритиковал грузинские власти за арест своего политического союзника.

"Еще никогда в истории Грузии за последние десятилетия не случалось, чтобы глава и лидер основной оппозиционной партии был арестован по такой грубой, полностью надуманной причине", - заявил он в Facebook.

Саакашвили обвинил экс-главу правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили в том, что он стремится уничтожить оппозиционное "Единое национальное движение", которое, по его словам, является основной политической силой, которая хочет освободить грузинский народ "от ига бедности и рабства, введенного Иванишвили".

Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его. Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также в участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.