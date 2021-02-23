Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии
Гарибашвили поддержал задержание Мелии, назвав своего политического оппонента "криминалом", пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы стали свидетелями того, что мы – правовое государство. Мы – сильное государство, у нас сильная полиция, у нас очень эффективный глава МВД. Я хочу публично выразить ему и всем полицейским благодарность от имени правительства. Они защитили достоинство нашего государства, стабильность государства", – сказал Гарибашвили.
В то же время Михеил Саакашвили, который является основателем "Единого национального движения", резко раскритиковал грузинские власти за арест своего политического союзника.
"Еще никогда в истории Грузии за последние десятилетия не случалось, чтобы глава и лидер основной оппозиционной партии был арестован по такой грубой, полностью надуманной причине", - заявил он в Facebook.
Саакашвили обвинил экс-главу правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили в том, что он стремится уничтожить оппозиционное "Единое национальное движение", которое, по его словам, является основной политической силой, которая хочет освободить грузинский народ "от ига бедности и рабства, введенного Иванишвили".
Напомним, утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его. Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также в участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.