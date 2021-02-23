Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине, - Ляшко

В Украине прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта.

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