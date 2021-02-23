Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Опрос Liberty Report

По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 18-19 февраля и объявленного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", каждый третий украинец в возрасте от 18 лет (33%), хотел бы иметь дома огнестрельное оружие для своей защиты.



Опрос показал, что мужчины в два с половиной раза чаще, чем женщины, хотят иметь оружие (50% мужчин и 19% женщин).

Украинцы в возрасте 60 лет и старше, реже других хотят иметь оружие для самозащиты - только 14%. Больше всего желающих постоять за себя и своих близких с оружием в руках, 49%, оказалось среди поколения в возрасте 45-59 лет. О необходимости иметь огнестрельное оружие заявили 43% респондентов в возрасте 18-29 лет и 38% представителей поколения 30-44 года.



Выяснилось, что жители сел и небольших населенных пунктов (до 20000 человек) гораздо чаще, чем горожане, надеются на свои силы и на "подручный инвентарь" для самозащиты. Оружие для такого случая необходимо только 27% селян и 36% жителей города.

Больше всего оружие нужно жителям центральных областей Украины - 34%, меньше всего - жителям юга: 31% (запад - 33%, восток - 32%).

Жители Киева чаще среднестатистических украинцев хотят иметь огнестрельное оружие у себя дома - 39%.



Опрос проводился накануне рассмотрения Верховной Радой Украины законопроекта № 4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.



Результаты опроса отражают мнение всех украинцев старше 18 лет. Репрезентативная выборка опроса по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта составила 549 ​​человек. Метод исследования: MIXED-MODE - объединение методов сбора данных с помощью онлайн панели Liberty Report и телефонного опроса в соотношении 70: 30%. Максимальная погрешность результатов не превышает 4,26%. Выборка в Киеве составила 179 респондентов, максимальная погрешность результатов опроса по Киеву - до 7,52%.