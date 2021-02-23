Новости

Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Опрос Liberty Report

3 438168
Половина мужчин в Украине хотят иметь огнестрельное оружие для самозащиты. Опрос Liberty Report
По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 18-19 февраля и объявленного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", каждый третий украинец в возрасте от 18 лет (33%), хотел бы иметь дома огнестрельное оружие для своей защиты.


Опрос показал, что мужчины в два с половиной раза чаще, чем женщины, хотят иметь оружие (50% мужчин и 19% женщин).
Украинцы в возрасте 60 лет и старше, реже других хотят иметь оружие для самозащиты - только 14%. Больше всего желающих постоять за себя и своих близких с оружием в руках, 49%, оказалось среди поколения в возрасте 45-59 лет. О необходимости иметь огнестрельное оружие заявили 43% респондентов в возрасте 18-29 лет и 38% представителей поколения 30-44 года.


Выяснилось, что жители сел и небольших населенных пунктов (до 20000 человек) гораздо чаще, чем горожане, надеются на свои силы и на "подручный инвентарь" для самозащиты. Оружие для такого случая необходимо только 27% селян и 36% жителей города.
Больше всего оружие нужно жителям центральных областей Украины - 34%, меньше всего - жителям юга: 31% (запад - 33%, восток - 32%).
Жители Киева чаще среднестатистических украинцев хотят иметь огнестрельное оружие у себя дома - 39%.


Опрос проводился накануне рассмотрения Верховной Радой Украины законопроекта № 4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.


Результаты опроса отражают мнение всех украинцев старше 18 лет. Репрезентативная выборка опроса по полу, возрасту, региону и типу населенного пункта составила 549 ​​человек. Метод исследования: MIXED-MODE - объединение методов сбора данных с помощью онлайн панели Liberty Report и телефонного опроса в соотношении 70: 30%. Максимальная погрешность результатов не превышает 4,26%. Выборка в Киеве составила 179 респондентов, максимальная погрешность результатов опроса по Киеву - до 7,52%.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владислав Носковский
    Ок, тоді не купуй.
  • Владислав Носковский
    Зараз прокурори, судді та гопники почнуть завивати про недопустимість ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ зброї для самозахисту, так як цю функцію виконує поліція. От тільки нюанс. У поліцію не додзвонитись. Можна набрати номер, і чекати годинами відповіді.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    по такой логике и огнетушители не нужны..Звоните Пожарникам!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости