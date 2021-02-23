"ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм с государством-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины (об уголовной ответственности за административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и другое сотрудничество с государством-агрессором - коллаборационизм) зарегистрирован под №5135 во вторник.

Инициаторы законопроекта - лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, сопредседателя фракции Ирина Геращенко и Артур Герасимов, а также народные депутаты Виктория Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов и Николай Княжицкий.

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"Призываю народных депутатов президентской фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные наши законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект о недопущении распространения в Украине тезисов российской пропаганды по типу тезиса о якобы гражданской войне. Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ", - отметил Порошенко.

"Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена ​​четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней", - объяснил Порошенко.

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