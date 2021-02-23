Завтра в Украине начинает действовать адаптивный карантин: Минздрав поделил области на зоны. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых сложная ситуация с распространением коронавирус.

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Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Остальные областей Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.