Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.

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