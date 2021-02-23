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Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси

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Кабмин призвал парламент запретить демпинговый импорт электроэнергии из России и Беларуси
Кабинет Министров призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Антикризисного энергетического штаба.


"Я напомню, с августа правительство подало законопроект о запрете импорта электроэнергии из России, Беларуси. К сожалению, депутаты его не принимают. Пожалуйста, он лежит в парламенте, мы просим депутатский корпус принять соответствующую законодательную базу для ограничения импорта электроэнергии ", - отметил глава правительства.


Шмыгаль заявил, что нужно четко разделять аварийную помощь системному оператору и коммерческий импорт электроэнергии, который замещает внутреннее производство.
"Что касается аварийной помощи - это необходимость, чтобы избежать веерных отключений, это две разные вещи: импорт и аварийная помощь между странами", - добавил премьер.


Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.
Поставки российского тока осуществляются по демпинговым ценам, что позволяет импортерам вытеснять с рынка украинских производителей и постоянно увеличивать свою долю. Импорт приводит к резкому обвалу оптовых цен и убыткам генерирующих компаний. На прошлой неделе (15-22 февраля) доля импорта увеличилась 5%.


В прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 - Украина импортировала более 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.
В итоге остановились 95 угольных шахт, а генерирующие компании вынуждены были отключить энергоблоки и получили рекордные убытки.
Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
  • Маркиз
    Опудалом чи тушкою ©

    Подививсь відео з Марсу.
    Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
    Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
    Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

    І от що подумалося.
    Господі, бережи Америку.
    Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
    А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

    Наскільки ж убогі наші олігархи.
    Убогі. Ниці.
    Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
    Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

    Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
    Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
    Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

    І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

    Геть від москви.
    Антон Сененко
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