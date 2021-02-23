"Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк
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Экс-нардеп Владимир Парасюк призвал всех прийти на акцию протеста у стен Офиса Президента в связи с приговором активисту Сергею Стерненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк сообщил в Facebook.
"Это не приговор Стерненко, это приговор всем нам! Все черти на свободе, а человеку, который борется за правильные и справедливые вещи - 7 лет тюрьмы. Вот сейчас надо выходить!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Позже представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора активисту Стерненко анонсировали проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис Президента Украины.