Иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев, - Ляшко
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Министерство здравоохранения не рассматривает сценарий с отсутствием иммунитета через шесть месяцев после вакцинации.
"Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не произойдет какая-либо мутация, которая не была предусмотрена до этого", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что в проект бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины на 2022 год.
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