Нацсовет по ТРВ просит аннулировать лицензию "112 Украина", - Окружной админсуд Киева

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание для "Телерадиокомпания" 112-ТВ", логотип - "112 Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает истец - непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на речи.

Сейчас в суд поступило 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административными исками.

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